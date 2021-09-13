Этот показатель остается неизменным уже 2 года, однако выросло количество тех, кто тратит средства на лекарства.

В среднем в месяц украинцы тратят на лекарства и лечение от 200 до 500 грн независимо от региона проживания.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Так, наибольшую сумму на лекарства и лечение тратят лица старше 60 лет.

По словам Бурковского, с 2020 года доля тех, кто ничего не тратит на лечение, уменьшилась вдвое и составляет 6%.

Учитывая это, социолог отметил, что украинцы чаще стали нуждаться в медицинской помощи, что можно связать с распространением COVID-19 и тем, что за год почти 20% украинцев перенесли этот вирус, а потому чаще покупали лекарства и обращались за медицинскими услугами.

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"Чаще всего наши соотечественники тратят от 200 до 500 грн, и этот показатель остается неизменным уже 2 года, однако, как отмечалось выше, увеличилось общее число тех, кто тратит средства на лекарства", - пояснил он.

Ранее, как писал УНИАН, почти 30% украинцев жалуются на нехватку квалифицированной врачебной помощи во время заболевания.

***Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Антонина Доломанжи