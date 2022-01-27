Почти половина финансирования ЕБРР в Украине была направлена на поддержку устойчивости и энергоэффективности.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в Украину в 2021 году 1 миллиард евро, что является вторым по величине объемом финансирования банка после Турции.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

"В сложный год ЕБРР инвестировал 1 миллиард евро в украинскую экономику, что является вторым по величине объемом финансирования банка после Турции, доведя его трехлетние инвестиции в страну до 3 миллиардов евро. Общие инвестиции ЕБРР в прошлом году составили 10,4 миллиарда евро в примерно трех десятках стран на трех континентах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 45% финансирования банка в Украине было направлено на поддержку большей устойчивости и энергоэффективности и эффективности использования ресурсов.

"В частности, ЕБРР предоставил 140 миллионов евро на модернизацию централизованного отопления и горячего водоснабжения в столице, Киеве, и заем в размере 50 миллионов евро для Киева на обновление подвижного состава сети метрополитена и поддержку переходу от частных автомобилей к современным, эффективным и экологически чистому общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Банк также помог получить грант в размере 5,5 миллиона евро, чтобы дополнить предыдущий кредит в размере 25 миллионов евро на реконструкцию для повышения энергоэффективности около 100 общественных зданий в Днепре.

"Днепр и второй по величине город Украины Харьков решили ускорить свои инвестиции в зеленые решения, присоединившись к ЕБРР Green Cities , флагманской программе устойчивого развития городов, следуя за Львовом, Киевом, Мариуполем, Хмельницким и Кривым Рогом. Украина имеет больше городов, принимающих участие в программе, чем любая другая экономика, в которую инвестирует ЕБРР", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития - международный финансово-кредитный институт, созданный в 1991 году для оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии в проведении рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 млрд евро на более 480 проектов.

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