По итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине.

Президент США Джо Байден ввел 35% таможенные тарифы на российскую продукцию.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Белым домом обнародована соответствующая прокламация президента Соединенных Штатов. В ней говорится, что с 27 июня 2022 года, во исполнение положений Раздела 3(b)(1) Закона о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, повышаются до 35% ставки ввозной пошлины на определенный перечень товаров из РФ, импорт которых не был полностью запрещен", - написал Ермак в Telegram.

Он добавил, что США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.

Ермак напомнил, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Таким образом, Россию заставят платить за войну.

G7 и помощь Украине:

26 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

Лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины.

27 июня 2022 года лидеры стран G7 признали надвигающийся глобальный экономический кризис.

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