По итогам ноября цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

По итогам ноября потребительская инфляция в Украине замедлилась до 0,5%. В октябре показатель составлял 0,8%. С ноября прошлого потребительские цены поднялись на 5,1%. Следовательно, в годовом измерении инфляция также замедлилась, так как в октябре годовой показатель составлял 5,3%. С начала текущего года инфляция составила 4,4%.

Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 0,3%, с начала года – 4,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По итогам месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего, на 13,2%, подорожали овощи. На 2,6-1% выросли цены на молоко и молочные продукты, масло, сало, говядину, яйца, хлеб.

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В то же время на 4,3-0,6% снизились цены на сахар, продукты переработки зерновых, свинину, фрукты, подсолнечное масло, мясо птицы, рис, макаронные изделия.

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий повысились на 0,3%. Одежда и обувь подешевели на 3%, в частности, одежда – на 3,4%, обувь – на 2,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания горючего, масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,8%.

Прогноз инфляции

Ранее УНИАН писал, что Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на конец текущего года с 10,6% до 5,8%. Основным фактором этого пересмотра является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

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