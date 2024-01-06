В правительстве Германии понимают стремление украинского правительства призвать украинских мужчин за рубежом, но не могут сделать этого принудительно.

Германия продолжает поддерживать Украину в обороне, это отвечает интересам политики безопасности страны. Но федеральное правительство не может заставить украинских мужчин, которые находятся в Германии, вернуться домой, чтобы встать на защиту страны. Об этом заявил министр юстиции в немецком правительстве Марко Бушманн в интервью Welt.

"Я понимаю стремление украинского правительства призвать украинских мужчин за рубежом на военную службу. Вызов законный. Но мы не сможем заставить никого в Германии служить за рубежом", – заявил чиновник.

Также он прокомментировал возможность возобновления обязательной военной службы для немцев, отметив скептическое отношение к этому вопросу.

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"С конституционной точки зрения существует проблема равенства. Сейчас никто не предполагает, что все годные к военной службе мужчины в этом году будут призваны. В Минобороны, видимо, думают о модифицированном призыве ... Я также против обязательной военной службы по другой причине: если бы мы ее восстановили и призвали сотни тысяч молодых людей ради справедливости, то мы бы устранили их с рынка труда. Дефицит рабочей силы уже является тормозным фактором экономики", – добавил он.

Также немецкий чиновник подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину финансово. Заранее приостановить "долговой тормоз" невозможно, но если ситуация изменится, придется принимать новые решения. Следует отметить, что "долговой тормоз" использует правительство Германии, он ограничивает структурный дефицит бюджета.

В ноябре Welt сообщала, что в Германии официально проживает около 190 тысяч украинцев призывного возраста. С начала полномасштабного вторжения в эту страну ЕС приехали почти 222 тыс украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Возвращение мужчин

Ранее УНИАН писал, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины, проживающие в Германии и годные к военной службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции.

Тогда в немецком правительстве уже отмечали, что правительство Германии не будет принуждать украинцев, возвращаться, чтобы проходить военную службу.

Офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе Бен Ходжес прокомментировал вопрос мобилизации в Украине. Он отметил, что многие мужчины призывного возраста гуляют в Европе.

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