Отмечается, что Украина выполнила необходимые условия и реформы для получения помощи.

Совет Евросоюза одобрил выделение транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

"После завершения письменной процедуры Совет сегодня принял имплементационное решение, разрешая первый платеж в размере почти 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в сообщении Председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X.

Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств.

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Отмечается, что эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование. Также была отмечена важность скорейшего

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сегодня, 6 августа, сообщил, что в ближайшее время ожидается следующий транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. За 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 миллиардов евро.

"Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения", - подчеркнул премьер-министр.

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5 августа Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

Средства будут направлены на компенсацию заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также первоочередных социальных расходов: выплат помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

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