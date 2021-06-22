В экономике Украины функционирует десяток серых и черных схем по уклонению от уплаты налогов.

В Украине инициируют увеличение налогов для легального бизнеса. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются в 50 млрд грн. В то же время, СМИ собрали примеры уклонения от уплаты налогов, устранение которых увеличит поступления в бюджет на 60 млрд грн ежегодно.

Об этом говорится в статье "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн", опубликованной на сайте "Цензор.НЕТ".

Так, в экономике Украины функционирует десяток серых и черных схем по уклонению от уплаты налогов.

"В 2020 году из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также уклонения от уплаты налогов, а именно так называемых скруток НДС, в 2019 году бюджет недополучил 19 млрд грн в виде акцизов и НДС", - говорится в материале. В 2021 году сумма недопоступления налогов в государственный бюджет от такой деятельности может превысить 22 млрд грн, подсчитали в консалтинговом агентстве А-95.

"По "серой" схеме, когда топливо "продается" дважды, вращается примерно 20% нефтепродуктов в Украине. В целом бюджет на оптимизации НДС и налога на прибыль сетями АЗС недополучает 15 млрд грн ежегодно", - говорится в статье.

Кроме того, в Украине нелегально обрабатывается 8 млн гектар земли. На бумаге эта земля не обрабатывается, но по факту засевается в промышленных масштабах средними и крупными аграрными корпорациями. По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ежегодно объем нелегального экспорта зерна из Украины составил $2 млрд. Это недополученная прибыль страны. Объем неуплаченных налогов от серого экспорта сельскохозяйственной продукции составляет 8-10 млрд грн.

Также в Украине работает до десяти физических точек продажи нелегального алкоголя, они продают контрафактную продукцию без уплаты налогов. Кроме того, нелегальное спиртное без проблем продается в интернете. "По подсчетам участников алкогольного рынка, примерно половина рынка крепкого алкоголя находится в тени. Ежегодно бюджет недополучает 8,1 млрд грн в виде акциза от продажи контрафактного алкоголя", - рассказали журналисты.

Читайте такжеВ Украине может быть спровоцирована новая волна "утечки" бизнеса и трудовых мигрантов - институт ФридманаКроме того, доля нелегальных табачных изделий на рынке Украины в феврале 2021 года составила 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года. Этот показатель является максимальным с 2011 года, об этом свидетельствуют данные исследования Института Kantar. Потери государственного бюджета от неуплаченных налогов от продажи сигарет в 2021 году оцениваются в 11,8 млрд грн.

Бытовая техника является лидером среди контрабандных поставок в Украину. По подсчетам ЕБА, примерно 20% контрабанды в Украину – это бытовая техника и электроника. Объемы нелегального импорта по некоторым категориям оборудования составляют 50-70%. Некоторые крупные сети по продаже электроники не выдают фискальные чеки и реализуют контрабандный товар за наличные через ФОПов. В интернете на популярных маркетплейсах тысячи ФОПов также реализуют контрабанду технику без уплаты налогов. По подсчетам Ассоциации импортеров бытовой техники, ежегодно бюджет теряет от продажи электронной техники без уплаты налогов 7 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь