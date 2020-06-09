Гривня упала к доллару после недельного укрепления

Гривня ослабла к доллару на 4 копейки, но укрепилась к евро на 6 копеек.

Национальный банк Украины на среду, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 гривни/доллар, то есть гривня после семи дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,09 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,64/26,66 гривни/доллар, к евро - 30,10/30,12 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня седьмой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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