Почем валюта в обменниках: доллар просел до 26,75 гривни
10:05, 09 июня 2020Финансы
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Стоимость евро выросла до 30,25 грн.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 9 июня, снизилась еще на 5 копеек – до 26,75 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 10 копеек и составила 30,25 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,45 грн за доллар, евро – 29,55 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 грн/долл., то есть гривня седьмой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.
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