Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина победит.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз с первого дня полномасштабной войны поддерживает Украину. Она отметила, что за этот период Киев получил помощи на 108 миллиардов евро.

"ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессионной войны России. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти на 108 млрд евро", – написала фон дер Ляйен в соцсети Х (Twitter).

При этом она подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и "ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно".

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Помощь от ЕС - последние новости

14 мая Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам окончательно одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы, который предусматривает предоставление Украине помощи в объеме 50 милиардов евро в течение этих лет.

В целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 миллиардов евро, из которых 3 миллиарда евро - гранты. В марте-апреле в государственный бюджет уже поступило два транша переходного финансирования объемом 6 млрд евро.

6 августа Совет Евросоюза одобрил выделение транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

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