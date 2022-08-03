Она запретила импорт золота и заморозила активы "Сбербанка".

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России. В официальном сообщении швейцарских властей говорится, что новые меры касаются запрета на покупку, импорт и транспортировку золота и золотых изделий из России.

Как сообщает Радио Свобода услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

Санкции также включают замораживание активов "Сбербанка", которому теперь будет запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы и технические услуги.

Правительство Швейцарии зеркально отразил и исключения, сделанные ранее ЕС: из-под санкций выводятся операции государственных компаний, связанных с поставками на мировой рынок продовольствия и удобрений и транспортировкой нефти в третьи страны. Такое решение ЕС было связано с гарантированием продовольственной и энергетической безопасности.

Кроме того, санкции введены против 54 российских граждан и девяти компаний. Список лиц и организаций, против которых Швейцария ввела санкции в связи с войной в Украине, полностью совпадает со списком ЕС, говорится в пресс-релизе.

В список санкций ЕС ранее попали первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, байк-клуб "Ночные волки" и его лидер Александр Залдостанов ("Хирург"), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, движение "Юнармия" и другие.

Ранее запрет на импорт золота из России ввели Канада, Великобритания, Япония и США.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе предостерегли от надежд на то, что РФ упадет под давлением западных санкций.