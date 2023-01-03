По состоянию на сегодня общая сумма нанесенного ущерба достигает более 700 млрд долларов.

Правительство рассчитывает в ближайшее время начать восстановление разрушенного вследствие агрессии РФ жилья за счет конфискованных активов российских банков.

"Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков, на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Первый приоритет – разрушенное жилье людей", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.

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Шмыгаль также отметил, что частью крупного восстановления будет привлечение в украинскую экономику иностранных инвестиций. Поэтому в этом году Украина должна завершить начатые переговоры о страховании военных рисков для иностранных инвесторов.

"Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более 700 млрд долларов", – отметил Шмыгаль.

Восстановление разрушенного РФ жилья

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало сентября, по подсчетам Киевской школы экономики, с начала широкомасштабной войны РФ в Украине повреждено или разрушено по меньшей мере 15 300 многоэтажек и 115 900 частных домов.

18 октября Кабинет министров Украины запустил программу "Восстановление", которая предусматривает финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии России.

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