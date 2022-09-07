По словам эксперта Сергея Фурсы, западная помощь пока полностью покрывает финансовые потребности Украины.

Сейчас отсутствуют угрозы девальвации гривни, западная помощь полностью перекрывает потребности Украины.

Об этом сообщил инвестиционный банкир, экономический эксперт Сергей Фурса в эфире телемарафона.

"За последний месяц гривня практически не изменила свою котировку, она идет туда-сюда на копеек 20-30, то есть почти ничего не происходит. Сейчас мы получаем максимальный уровень с начала войны западной помощи, в августе мы получили 6 млрд при потребности в 4 млрд. Это привело, в том числе, к росту резервов НБУ на 3 млрд долл., что является очень значимым. Поэтому прямо сейчас говорить о том, что гривня на пороге какой-то девальвации не приходится", - сказал Фурса.

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Он отметил, что до конца года Украина будет получать ежемесячно в среднем 3-4 млрд долл., что полностью перекрывает наши потребности, поэтому сейчас значительного давления на валютный курс нет.

"Конечно, мы должны говорить, что, пока идет война, давление на гривню будет. И потенциал к падению будет оставаться, пока идет война. Но это должно произойти в результате определенной совокупности факторов. Вот сейчас таких факторов мы не видим", - резюмировал эксперт.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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