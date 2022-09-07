Сейчас отсутствуют угрозы девальвации гривни, западная помощь полностью перекрывает потребности Украины.
Об этом сообщил инвестиционный банкир, экономический эксперт Сергей Фурса в эфире телемарафона.
"За последний месяц гривня практически не изменила свою котировку, она идет туда-сюда на копеек 20-30, то есть почти ничего не происходит. Сейчас мы получаем максимальный уровень с начала войны западной помощи, в августе мы получили 6 млрд при потребности в 4 млрд. Это привело, в том числе, к росту резервов НБУ на 3 млрд долл., что является очень значимым. Поэтому прямо сейчас говорить о том, что гривня на пороге какой-то девальвации не приходится", - сказал Фурса.
Он отметил, что до конца года Украина будет получать ежемесячно в среднем 3-4 млрд долл., что полностью перекрывает наши потребности, поэтому сейчас значительного давления на валютный курс нет.
"Конечно, мы должны говорить, что, пока идет война, давление на гривню будет. И потенциал к падению будет оставаться, пока идет война. Но это должно произойти в результате определенной совокупности факторов. Вот сейчас таких факторов мы не видим", - резюмировал эксперт.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.