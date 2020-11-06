По словам Марченко, курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит рисков существенной девальвации гривни до конца года.

Как сообщила пресс-служба Минфина, об этом министр заявил в интервью одному из изданий.

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«Для Минфина курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривни к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - сказал он.

"Нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет. Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии covid-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно», - добавил министр.

Хронология событий

Национальный банк Украины на пятницу, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,36 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

При этом, по мнению экспертов, дальнейшее укрепление национальной валюты выглядит маловероятным, особенно на фоне второй волны пандемии. При ужесточении карантинных ограничений доллар может обновить максимумы и достигнет уровня 29,1 грн/долл. до конца 2020 года.

В проекте госбюджета на 2021 год заложен среднегодовой курс в 29,1 грн за доллар.

Согласно прогнозам экспертов после выборов в США курс доллара в Украине изменится.

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Автор: Богдан Слуцкий