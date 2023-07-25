Банк Julius Baer до 31 декабря прекратит все операции с клиентами из России.

Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer прекратит все операции с клиентами из России. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо банка, это связано с санкциями и ограничениями против России из-за ее вторжения в Украину.

Отмечается, что банк прекратит работу с клиентами, проживающими в России, не позднее 31 декабря, в то время как кредитные соглашения и контракты по кредитным картам, будут остановлены до конца сентября.

"Этот шаг был предпринят на фоне того, что швейцарские банки, центры офшорного капитала, попали в поле зрения властей, которые используют санкции, замораживание активов и уголовные расследования, чтобы оказать давление на богатую российскую элиту и уменьшить поддержку президента Владимира Путина", - отмечает Reuters.

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Как пишет агентство, ранее СМИ сообщали, что в то время два крупнейших банка Швейцарии — Credit Suisse и UBS - находились под пристальным вниманием Министерства юстиции США, которое расследовало, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.

С тех пор Credit Suisse перешел во владение UBS, что сделало Julius Baer вторым по величине кредитором Швейцарии, зарегистрированным на бирже.

Позиция Швейцарии в войне России в Украине

Швейцария все еще удерживает свой нейтральный статус и не хочет разрешать реэкспорт оружия в Украину.

В то же время страна готова предоставить Украине долгосрочную финансовую поддержку в связи с полномасштабной войной - $1,7 млрд до 2028 года. Приэтом первые $300 миллионов Украина получит в 2023-2024 годах.

Также Швейцария ищет и замораживает российские активы. По последней информации, в Швейцарии уже заморожено 7,5 млрд швейцарских франков.

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