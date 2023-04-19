Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из-за нежелания страны позволить передачу швейцарских боеприпасов Силам обороны Украины, пишет Süddeutsche Zeitung.
Канцлер Шольц указал, что говорил с президентом страны Аленом Берсе о вопросах поставках оружия и показал непонимание жесткой позиции Швейцарии.
"Эта война в Европе призывает всех нас критически проанализировать наше представление о себе и иногда быть готовыми принимать неудобные, но правильные решения", – говорит сказал он.
Председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот в комментарии Network Germany заявил, что Шольц был "очень разочарован".
"Любой, кто хочет быть нейтральным в такой преступной агрессивной войне, косвенно выгоден российскому агрессору", – отметил он.
Война в Украине - позиция Швейцарии
Швейцария заявляет, что решительно осуждает военную агрессию России как массовое нарушение международного права. В то же время страна продолжает настаивать на своем нейтралитете и объяснять им нежелание не только предоставлять военную помощь Украине, но и давать возможность делать это другим странам. В частности, Швейцария запрещает Германии и другим странам передавать оружие, закупленное в Швейцарии, Украине.
Такая позиция Швейцарии препятствует экспорту остро необходимых боеприпасов для немецких зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
В то же время нейтральная страна ищет и замораживает российские активы. По последней информации, в Швейцарии уже заморожено 7,5 млрд швейцарских франков.
Президент страны Берсе не исключает, что на фоне возрастающего давление страна может изменить свое отношение к поставкам оружия, но подчеркивает, что ей важно "придерживаться своих правил".
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