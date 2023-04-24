Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,75 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 38,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,75 грн за долл., евро - 41,20 грн за евро.

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Курс доллара в Украине в банковских обменниках Киева 23 апреля укрепился на 10 копеек - до 38,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 5 копеек и составляет 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,80 грн за долл., евро - 41,10 грн за евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 23 апреля подорожал на 3 копейки - до 37,98 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 41,70 грн/евро. А продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,48 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

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