В 2021 году украинская экономика начнет восстановление / Иллюстрация REUTERS

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2020 году на 6%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем в майском прогнозе агентства.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, в 2021 году украинская экономика начнет восстановление и вырастет на 4%, а в 2022 году – на 3%.

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Инвестиции

Также агентство прогнозирует, что реальные инвестиции в украинскую экономику в 2020 году сократятся на 15%, но уже в 2021 году вырастут на 10%, а в 2022 году - на 6%.

Безработица

Кроме этого, пресс-служба S&P Global Ratings сообщила, что в 2020 году уровень безработицы в Украине составит 10,5%, что на 1,9 процентных пункта выше, чем в 2019 году. В 2021 году безработица сократится до 10%, а в 2022 году – до 9%.

Госдолг

Согласно сообщению, уровень госдолга Украины в этом году и в следующие три года будет составлять более 60% ВВП. В 2019 году он составлял 48,7%.

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Автор: Павел Степанец