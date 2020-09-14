При этом агентство прогнозирует восстановление экономики Украины в следующем году.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2020 году на 6%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем в майском прогнозе агентства.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, в 2021 году украинская экономика начнет восстановление и вырастет на 4%, а в 2022 году – на 3%.

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Инвестиции

Также агентство прогнозирует, что реальные инвестиции в украинскую экономику в 2020 году сократятся на 15%, но уже в 2021 году вырастут на 10%, а в 2022 году - на 6%.

Безработица

Кроме этого, пресс-служба S&P Global Ratings сообщила, что в 2020 году уровень безработицы в Украине составит 10,5%, что на 1,9 процентных пункта выше, чем в 2019 году. В 2021 году безработица сократится до 10%, а в 2022 году – до 9%.

Госдолг

Согласно сообщению, уровень госдолга Украины в этом году и в следующие три года будет составлять более 60% ВВП. В 2019 году он составлял 48,7%.

Предыдущие прогнозы

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом.

7 сентября 2020 года Fitch обнародовало прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

5 сентября 2020 года Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом.

30 июня 2020 года Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в этом году.

15 июня 2020 года Moody's повысило кредитный рейтинг правительства Украины.

20 мая 2020 года S&P Global Ratings прогнозировал падение экономики Украины в этом году на 5,5%.

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Автор: Павел Степанец