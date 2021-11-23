Банки в январе-октябре уменьшили расходы на 6% до 159 млрд грн.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 47% до 58,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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"58,4 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе–октябре 2021 года, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 39,8 млрд грн. Доходы банков за 10 месяцев 2021 года выросли на 4% в сравнении с результатом 10 месяцев 2020 года и составили 217,8 млрд грн, при этом расходы сократились на 6% до 159,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль:

Украинские банки в 2020 году получили 41,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 миллиарда гривень.

Чистая прибыль украинских банков за январь-февраль 2021 года снизилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,491 миллиарда гривень.

В первом полугодии 2021 года платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (23,8 млрд грн).

В течение января‒августа 2021 года платежеспособные банки получили 45,6 млрд грн чистой прибыли, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 32,6 млрд грн.

По данным НБУ, в январе-сентябре 2021 года платежеспособные банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года (37,6 млрд грн).

Автор: Богдан Слуцкий