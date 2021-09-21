Доходы банков за 8 месяцев выросли на 2%, расходы уменьшились на 7%.

В течение января‒августа 2021 года платежеспособные банки получили 45,6 млрд грн чистой прибыли, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 32,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Читайте такжеС начала года прибыль госбанков сократилась на 72% – Минфин

Отмечается, что доходы банков за 8 месяцев 2021 года выросли на 2% по сравнению с результатом 8 месяцев 2020 года, и составили 172,7 млрд грн.

В то же время расходы уменьшились на 7% – до 127,1 млрд грн.

Чистая прибыль украинских банков:

Украинские банки в 2020 году получили 41,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 миллиарда гривень.

Чистая прибыль украинских банков за январь-февраль 2021 года снизилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,491 миллиарда гривень.

В первом полугодии 2021 года платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (23,8 млрд грн).

Автор: Екатерина Жирий