В январе-марте текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора.

Украинские государственные банки в январе-марте 2021 года сформировали прибыль на 3,2 млрд грн, что на 72% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте.

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Отмечается, что наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был «ПриватБанк» - 2,4 млрд грн, что составляет 21,8% прибыли всей банковской системы.

В январе-марте текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора.

«По сравнению с 1 января 2020 года он вырос на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц (на 3,0%, или на 4,9 млрд грн, и 4,9%, или на 2,7 млрд грн, соответственно)», - сказано в сообщении.

Как менялась прибыль банков

По данным Министерства финансов, по итогам 2020 года банки государственного сектора Украины получили прибыль в размере 23,1 млрд грн.

Украинские банки в 2020 году получили 41,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 миллиарда гривень.

Чистая прибыль украинских банков за январь-февраль 2021 года снизилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,491 миллиарда гривень.

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Автор: Богдан Слуцкий