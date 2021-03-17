В Ассоциации ритейлеров отмечают, что уже длительное время несправедливо завышенная стоимость комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга является одним из наиболее проблемных вопросов на рынке розничной торговли в Украине.

Представители розничного бизнеса выступили за принятие изменений в законодательство, которые устанавливают справедливый размер комиссии за обслуживание платежей по пластиковым карточкам. Он не должен значительно превышать реальный размер такой комиссии в странах ЕС и должен составлять не более 0,7–1%.

Об этом стало известно из заявления Ассоциации ритейлеров Украины.

RAU (Ассоциация ритейлеров Украины) обратилась ко всем органам власти с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины изменений в законодательство, которые бы установили справедливый размер комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга (обслуживание платежей по пластиковым картам) в интересах бизнеса и граждан.

«Ассоциация ритейлеров Украины поддерживает инициативы по урегулированию на законодательном уровне максимального размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж). При этом считает, что размер межбанковской комиссии (интерчейндж) должен быть максимально приближенным к размерам, установленным в странах ЕС, а общий размер комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга не должен значительно превышать реальный размер стоимости услуг эквайринга в странах ЕС и должен составлять не более 0, 7-1% », - говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

В Ассоциации ритейлеров отмечают, что уже длительное время несправедливо завышенная стоимость комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга является одним из наиболее проблемных вопросов на рынке розничной торговли в Украине.

«Стоимость комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга в Украине сейчас составляет в среднем 2% от суммы каждой безналичной операции, осуществленной с использованием платежного терминала. Это один из самых высоких показателей в Европе. По предварительным подсчетам, ориентировочная общая сумма комиссии, уплаченной предприятиями розничной торговли в 2020 году, составляла около 11,9 млрдгрн », - отмечают представители Ассоциации ритейлеров Украины.

Ассоциация ритейлеров Украины также отмечает, что проблема чрезмерной комиссии за обслуживание карточек еще больше обострилась в условиях продолжающейся пандемии, в результате которой резко снизилась покупательская способность населения. Мало того что бизнес в целом и розничная торговля пострадали от локдаунов, так еще и вынуждены сейчас дополнительно платить монополистам за электронные платежи.

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Автор: Григорий Бондарь