Макрон и Моди дали поручение найти выход из "дипломатического угла" в войне РФ против Украины.

Индия и Франция обсудили "мирный план" для урегулирования войны в Украине. Инициатива будет отличаться от ранее предложенных.

Французское издание Le Monde пишет, что соответствующее поручение премьер-министр Индии Нарендры Моди отдал во время визита в Париж 13-14 июля. Отмечается, что его пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе переговоров стороны приняли решения о поставках истребителей и подлодок. Кроме того, одной из тем стала война в Украине. Французский лидер призвал Модb присоединиться к вопросу урегулированию российской агрессии.

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В свою очередь глава парламента Индии заявил, что поддерживает дипломатическое решение войны, но не подтвердил, что может быть посредником. Представители стран дали поручение разработать совместный мирный план для Украины, чтобы выйти из "дипломатического угла". При этом указано, что инициативы будут отличаться от предложений Китая и стран Латинской Америки, Африки и Азии.

Мирные планы для Украины - что известно

В начале 2023 года Китай решил выступить миротворцем и предложил свой "мирный план" для завершения войны в Украине. В документе Пекин выступил за политическое урегулирование войны. При этом никаких конкретных шагов официальный Пекин не предложил.

Кроме того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также решил приобщиться к миротворческим усилиям по Украине и предложил свою кандидатуру в качестве посредника для мирных переговорах между Украиной и Россией.

Не остался в стороне и президент ЮАР Сирил Рамафоса, который оказался в очень щекотливой ситуации, ведь пытается сохранить отношения как с Москвой, так и с Киевом и Западом. Он возглавил делегацию африканских стран с целью продвижение собственного мирного плана.

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