В последний момент Киев передумал по неизвестной причине.

Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией относительно соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Стороны даже согласовали текст, который должна была объявить Анкара, но Киев внезапно передумал.

Об этом сообщили Reuters четыре человека, знакомые с этим делом. По словам источников, переговоры проходили при посредничестве Турции после подталкивания ООН.

Отмечается, что соглашение "по обеспечению безопасности торгового судоходства в Черном море" было достигнуто в марте. Хотя Украина не хотела его официально подписывать, Киев дал согласие на то, чтобы президент Турции Тайип Эрдоган объявил об этом 30 марта.

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"В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано", - сообщил один из источников, что подтвердили и трое других собеседников.

Россия, Украина и Турция отказались от комментариев. Люди, с которыми общалось агентство не знали, что побудило Киев к такому решению.

В тексте соглашения говорится, что Турция "в рамках своих посреднических усилий" достигла договоренностей с Украиной и Россией "об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море" в соответствии с Конвенцией Монтре о режиме проливов. Это соглашение 1936 года дает Турции контроль над Босфором и Дарданеллами и право регулировать транзит военных кораблей. Также документ гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время и ограничивает проход судов, которые не принадлежат черноморским странам.

В соответствии с соглашением, почти объявленным 30 марта, и Москва, и Киев должны были бы предложить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить удары, не захватывать или обыскивать их, пока они пусты или объявлены невоенными.

"Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие военные грузы (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)", - говорится в проекте соглашения.

Договор должен был вступить в силу с момента объявления.

Судоходство в Черном море

В середине июля 2023 года Россия отказалась продолжать участие в "зерновой сделке".

Несмотря на это, в декабре 2023 года Украина экспортировала через свои порты рекордное после вторжения РФ количество сельскохозяйственной продукции. Этого удалось достичь благодаря созданию экспортного маршрута морских перевозок. Экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках "зерновой сделки", которая работала при посредничестве ООН и Турции, когда корабли проверяли россияне.

"Украина достигла этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей", - пояснила британская разведка.

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