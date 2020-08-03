На фоне скачка цен на золото Абрамович продает 40% российской золотодобывающей компании

Покупателем выступила Fortiana Holdings Limited бизнесмена Владислава Свиблова, который имеет интерес к добыче цинка и золота в Сибири.

Российский миллиардер Роман Абрамович, проживающий в Лондоне, продает 40,06% российской золотодобывающей компании Highland Gold за $574,3 млн.

Об этом сообщает Reuters.

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Кто покупатель

Покупателем выступила Fortiana Holdings Limited бизнесмена Владислава Свиблова, который имеет интерес к добыче цинка и золота в Сибири.

Сумма сделки

Сумма сделки составит 437,3 млн фунтов или $574,3 миллиона.

Абрамович продает Highland Gold, где был акционером много лет, на фоне рекордных мировых цен на золото. Компания Highland Gold, входящая в топ-10 золотодобытчиков в России с несколькими активами в Сибири и на Дальнем Востоке, оценена для сделки в $1,4 миллиарда.

Цена на золото

Цена золота на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля достигла показателя 1860 долларов за тройскую унцию, что было рекордным показателем с сентября 2011 года. Цена серебра на мировых рынках по состоянию на утро 22 июля подскочила до 22,75 долл. за унцию, что является рекордом с сентября 2013 года.

По состоянию на май 2020 года запасы золота в центральных банках мира составляли 34 859,33 тонны, в странах еврозоны накоплено 10 776,1 тонны, что составляет 58,7% золотовалютных резервов еврозоны, говорится в статистических данных Международного валютного фонда.

28 июля, цены на золото подскочили до $1974,7 за унцию, после чего вернулись к уровню закрытия торгов в понедельник ($1931).

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