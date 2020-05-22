В отдельных регионах на обновление местных дорог использовали только 5-10% ассигнований - ОП

Об этом шла речь на селекторном совещании Зеленского по строительству в стране дорог местного значения.

В отдельных регионах на обновление местных дорог использовали лишь 5-10% доведенных ассигнований с начала года.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании по строительству в стране дорог местного значения, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года.

Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах. Программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.

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Кроме того, президент рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента Украины, правительства и "Укравтодора". Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.

В совещании приняли участие первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, руководители облгосадминистраций, первый заместитель председателя национального банка Украины Екатерина Рожкова и представители украинских банков.

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский обратился к правительству с предложениями из-за изменений в Налоговом кодексе. Речь идет об определении четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.