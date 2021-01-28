По словам главы Гостаможслужбы, реформа будет предусматривать, в том числе переход на новые технологии и диджитализацию.

Необходимо ускорить реформирование Государственной таможенной службы Украины, чтобы она перестала быть кормушкой для коррупционеров и воротами для контрабандистов.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а должна стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - цитирует Зеленского пресс-служба.

В свою очередь Рябикин рассказал, что реформа будет предусматривать, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и т. п.

По его словам, уже вступил в силу закон Украины о введении института уполномоченного экономического оператора (АЭО). Внедрение института АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность украинских АЭО как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита.

Что этому предшествовало

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. Гостаможслужба официально заработала с 8 декабря 2019 года.

Работа ведомства подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Таможенной службы Нефедова, а также трех его заместителей.

После этого министр финансов Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

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Автор: Богдан Слуцкий