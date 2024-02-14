Современная площадка для дискуссий и обмена опытом между представителями украинского бизнеса и студентами – "Академик Хаб Пивденный" – открылась в Экономическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Подкрепить теоретические знания практическим опытом украинского бизнеса – цель, которую команда экспертов "Пивденного" планирует реализовать посредством проведения воркшопов со студентами и анализа реальных бизнес-кейсов, раскрывающих практические аспекты учебных дисциплин. Для этого банк создал в университете современное энергонезависимое пространство, оснащенное интерактивными досками, проекторами и Интернетом, чтобы сделать процесс обучения максимально удобным и комфортным в любых условиях.

Предпосылкой реализации образовательного проекта "Академик Хаб Пивденный" стал опрос работодателей корпоративного сектора по проблемным вопросам развития государственного экономического образования, который еще в начале сотрудничества с университетом провел банк "Пивденный" в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research*.

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Так, 79 % опрошенных представителей украинского бизнеса – потенциальных будущих работодателей – считают, что для развития качественных навыков необходима более прикладная программа обучения в вузах. И бизнес может в этом помочь: проводить практические занятия на примере реальных бизнес-кейсов, предоставлять студентам возможности стажировки, создавать грантовые программы. Эти три ключевые задачи банк планирует реализовать вместе с университетом в рамках проекта "Академик Хаб Пивденный".

Приобретенный таким образом практический опыт позволит студентам лучше понять себя и определиться, в каком направлении профессионального развития двигаться дальше. Чем раньше студент получит стартовые практические знания и навыки, тем интереснее ему будет начинать свой профессиональный путь, уверена председатель правления банка "Пивденный" Алла Ванецьянц:

"Мы готовы делиться самым ценным – временем, опытом и вниманием, поскольку уверены, что инвестиции в талантливую молодежь будут способствовать развитию нашей страны. В Академик Хабе студенты получат ценный опыт, который станет предпосылкой удачного карьерного старта, а украинский бизнес – молодых талантливых специалистов".

Для наиболее активных студентов Академик Хаба предусмотрена специальная стипендия от банка "Пивденный". Первая встреча в рамках образовательного проекта состоится 21 февраля.

Справка:

Банк "Пивденный" – один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. По определению Национального банка Украины, "Пивденный" пять лет подряд входит в категорию системно важных банков.

Три года подряд банк попадает в рейтинг 50 лучших работодателей по версии журнала Forbes. В 2022 году "Пивденный" стал одним из пяти банков в рейтинге топ-работодателей военного времени. Согласно результатам исследования компании EY (Ernst & Young) "Лучший работодатель – 2022", "Пивденный" признан одним из лучших работодателей банковской отрасли по мнению студентов и опытных профессионалов.

* Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты на платформе Gradus. Период проведения исследования – июнь-июль 2023 года, респонденты – руководители корпоративного сектора среди клиентов банка "Пивденный", размер выборки – 43 эксперта.