Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит выделение средств на преодоление последствий наводнения на Западе Украины

Интенсивные осадки привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшие дни парламент может рассмотреть изменения в государственный бюджет для выделения средств на преодоление последствий наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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На вопрос о возможном внесении изменений в государственный бюджет, спикер, в частности, ответил: "Если мы говорим о борьбе с последствиями наводнения, которое прошлось в 5 областях западной Украины, я думаю, что в ближайшее время Верховная Рада будет принимать соответствующие решения. Но это должно происходить вместе с предложением Кабинета министров Украины. Возможно, даже, в ближайшее время, в ближайшие дни».

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

Сегодня, 1 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово выделить необходимую сумму средств для преодоления последствий наводнений в западном регионе. При этом он заверил, что Кабмин внимательно будет проверять и следить, как и куда эти средства будут потрачены.

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