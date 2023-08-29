Причиной расследования стала работа дочерней компании группы на территории России.

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении австрийской Raiffeisen Bank International.

Как сообщает чешский телеканал ct24.ceskatelevize.cz, причиной расследования стала работа дочерней компании группы в России. В правоохранительные органы обратилась Ассоциация по правам граждан и предпринимателей.

Представители организации считают, что, продолжая бизнес на территории агрессора, австрийская компания фактически финансирует вторжение в Украину.

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Также сообщается, что группа клиентов "Райффайзенбанка" в Чехии подала петицию, призвав банк уйти из России. "Идея расплачиваться той же картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, например, для нас невыносима", — заявил один из авторов жалобы на компанию Ладислав Пельцль.

Вторжение в Украину и позиция Raiffeisen Bank

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако по состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

Банк официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР", после чего Украина официально внесла его в список международных спонсоров войны.

Власти ЕС требуют от банка покинуть РФ, а Польша предлагает ввести санкции против банка. В феврале Raiffeisen заинтересовались фискальные органы США.

В мае 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения. Сообщалось, что Raiffeisen Bank International готовится передать российский бизнес акционерам после нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя. Если RBI сможет все-таки выделить российский бизнес в отдельную компанию, это может сделать владельцев Raiffeisen Bank International акционерами новой компании, зарегистрированной в Вене.

21 августа 2023 года стало известно о том, что Райффайзен ввел огромную комиссию на долларовые переводы для россиян. с 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США составит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США.

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