Верховная Рада приняла закон об администрировании отдельных налогов в период военного и чрезвычайного положения.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект № 7234 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно администрирования отдельных налогов в период военного, чрезвычайного положения" проголосовали 320 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает освобождение от обложения таможенными платежами операций по ввозу товаров, конечными получателями которых являются правоохранительные органы, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования.
Для плательщиков единого налога третьей группы, которые используют особенности налогообложения, не применяется ограничение по объему дохода для пребывания в этой группе единого налога.
Также урегулированы последствия с налогообложением налога на прибыль предприятий при переходе налогоплательщиков с общей системы налогообложения на упрощенную с применением ставки 2% и наоборот.
Кроме этого, налогоплательщики, которые осуществляют деятельность по добыче подземных и поверхностных вод и предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотвода, могут находиться на упрощенной системе налогообложения со ставкой 2%.
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