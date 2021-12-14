Больше всего доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игорных залах казино.

По состоянию на ноябрь 2021 года в государственный бюджет поступило 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес, что составляет лишь 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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"В августе 2020 года вступил в силу закон, который легализовал игорный бизнес в Украине. Его цель заключалась в поступлении дополнительных денег в бюджет, которые направили бы на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине. Таким образом, в 2021 году бюджет должен был пополниться на 7,4 млрд грн от продажи лицензий на азартные игры. Но пока в бюджет поступило лишь 18% от запланированного дохода - недополучение составило 6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на ноябрь этого года больше всего доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игорных залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов - 309 млн грн.

Игорный бизнес в Украине: что необходимо знать

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

11 августа 2020 года Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

В сентябре 2020 года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

15 июля 2021 года Верховная Рада в первом чтении одобрила проект закона, который предусматривает уменьшение налогов для игорного бизнеса почти в 2 раза.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии за азартные игры 7,4 миллиарда гривень, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно создания госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Автор: Богдан Слуцкий