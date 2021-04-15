Верховная Рада поддержала выделение из государственного бюджета на 2021 год средств на финансирование восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта "О внесении изменений в госбюджет для обеспечения деятельности Минагрополитики" (№5197-2) проголосовали 275 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В законопроекте указывается, что сумма расходов на восстановление деятельности Минагрополитики составит 6,86 млрд грн, из которых 4,9 млрд – на финансирование аппарата министерства.
Документом предлагается перераспределить средства между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Кабинету министров поручается обеспечить передачу в сферу управления Минагрополитики здания в Киеве по адресу: ул. Крещатик, 24.
Возобновление Минагрополитики: что известно
- 28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
- Возобновление работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины неоднократно переносилось.
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