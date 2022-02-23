Эти средства пойдут Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Главному управлению разведки.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны почти на 23 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта № 7012-д "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год" относительно увеличения расходов на оборону" за основу проголосовали 343 народных депутата, в целом - 345 (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Как отметил председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, законопроект предусматривает общее увеличение расходов государственного бюджета на 26,5 млрд грн.

"Этим законопроектом для решения неотложных задач предусмотрено увеличение расходов на 26,5 млрд грн. Прежде всего для Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Главного управления разведки Министерства обороны предусмотрено в целом увеличение на 22,7 млрд грн на повышение обороноспособности государства. Еще 500 млн грн – на восстановление водоснабжения в Донецкой области, областным бюджетам Донецкой и Луганской областей – по 100 млн грн", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предусматривает, что сектор безопасности и обороны будет финансироваться из государственного бюджета в первую очередь.

Кроме того, правительство планирует увеличить зарплаты военным, расходы на территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

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