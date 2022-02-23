Он будет действовать в течение трех месяцев.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предусматривает, что сектор безопасности и обороны будет финансироваться из государственного бюджета в первую очередь.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №7100 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" проголосовали 347 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам народного депутата Юлии Тимошенко, законопроект предлагает увеличить втрое денежное обеспечение для военнослужащих, которые защищают Украину на первой линии фронта, а также увеличить расходы на закупку вооружения и военно-промышленный комплекс.

"Этот закон означает, что Казначейским счетом в целом, на период военных угроз, распоряжается Кабинет министров с абсолютным приоритетом и без ограничений для расходов на оборону. Это значит, что если надо 100% расходов бюджета направить на оборону, значит, так и будет", - сказала она.

Как добавил народный депутат Иван Крулько, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал изложить законопроект в такой редакции, что он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, а также действует в течение трех месяцев.

Чрезвычайное положение в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение чрезвычайного положения на территории Украины. Теперь решение за Верховной Радой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут отличаться. В частности, могут усилить охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничить движение транспорта, проверять документы.

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