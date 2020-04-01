НБУ оштрафовал три банка и предупредил еще один за нарушения финмониторинга

В их числе "РВС Банк", банк "Украинский капитал", "Укрэксимбанк" и "ПроКредит Банк".

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия легализации доходов в марте применил меры воздействия к четырем банкам.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе регулятор оштрафовал "РВС Банк" на 3 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов.

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Кроме того, оштрафован банк "Украинский капитал" на 800 тыс. грн за отсутствие анализа финансовых операций клиентов и "Укрэксимбанк" - на 600 тыс. грн за недостатки при изучении клиентов и анализе их операций.

Также НБУ выдал письменное предупреждение "ПроКредит Банку" за недостатки при выявлении финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия легализации доходов, проведенных в феврале, оштрафовал три банка.