Рада изменила систему проверок для борьбы с отмыванием средств

В частности, повышается пороговая сумма операций, по которым применяется финмониторинг, со 150 тысяч гривень до 400 тысяч гривень.

Верховная Рада приняла закон, который изменяет систему финансового мониторинга, направленного на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, предотвращение финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

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За принятие законопроекта "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№2179) во втором чтении и в целом проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту депутат Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что глобализация и развитие технологий дает возможность преступникам для отмывания незаконных доходов. Поэтому, законодательство должно перекрывать возможности для этого.

"Новый закон о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов дает нам такой шанс. Предлагаемый документ призван адаптировать национальное законодательство к современным рекомендациям FATF и положениям директивы ЕС", - сказала она.

По словам депутата, законопроектом определены новые более эффективные подходы финансового мониторинга, которые дают возможность упростить процедуру отчетности. В частности, за счет увеличения сумм пороговых финансовых операций со 150 тысяч гривень до 400 тысяч гривень.

Кроме того, в новом законе четко выписывается понятие бенефициарных собственников, а сами проверки будут автоматизированы.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.