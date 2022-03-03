Парламент принял решение во время закрытого заседания.

Верховная Рада во время закрытого заседания приняла законопроект "О защите интересов субъектов представления отчетности и иных документов в период действия военного положения или состояния войны", который позволяет физическим и юридическим лицам подавать финансовую отчетность через 90 дней после прекращения военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Проект предусматривает предоставление возможности физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам подать налоговые, учетные, финансовые, бухгалтерские, расчетные, аудиторские отчеты и любые другие документы, представление которых требуется в соответствии с нормами действующего законодательства в документальной и (или) в электронной форме, через 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения, за весь период непредставления отчетности или обязанности подать документы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предложено, чтобы в период военного положения любые проверки своевременности и полноты представления любых отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществлялись.

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