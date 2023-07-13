Ведение этого Реестра будет обеспечивать аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривается предоставление бесплатного публичного доступа к информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым создала Государственный реестр санкций. За это решение проголосовали 314 народных депутатов.

Речь идет о Законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения санкций (реестр. №8392). Законом определяется, что Государственный реестр санкций - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отражение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Реестр создается с целью предоставления бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

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Данные Реестра являются открытыми и общедоступными, кроме случаев, предусмотренных законом.

Порядок ведения и доступа к Реестру определяется Положением о Государственном реестре санкций, утверждаемом Советом национальной безопасности и обороны Украины, с учетом особенностей, установленных Законом Украины "о санкциях" и Законом Украины "О публичных электронных реестрах".

Реестр ведется на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

Сведения, содержащиеся в Реестре, выкладываются в формате, доступном для автоматизированного сбора, обработки и загрузки информации, а также в других форматах, определенных Положением о Государственном реестре санкций.

В Реестре указывается информация относительно оснований для применения, отмены или внесения изменений в санкции; перечень санкций, которые применяются, отменяются или изменяются, в разрезе каждого лица, в отношении которого применены санкции.

Также указывается информация относительно органов государственной власти и других госорганов, ответственных за выполнение решения СНБО о применении, отмене или внесении изменений в санкции; перечень лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации; сведения о субъекте внесения предложения о применении, отмене или внесении изменений в санкции в отношении каждого лица, в отношении которого применены санкции.

Ведение реестра обеспечивает аппарат СНБО, который является держателем этого реестра.

Днем начала функционирования Государственного реестра санкций является день опубликования аппаратом СНБО сообщения о начале функционирования Реестра в газете "Голос Украины".

Аппарат СНБО не позднее шести месяцев со дня вступления в силу этого закона должен обеспечить создание и функционирование Реестра, а также опубликовать сообщение о начале функционирования Реестра в "Голосе Украины".

Среди прочего, законом определяется, что дело о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов, решается коллегией в составе трех судей Высшего антикоррупционного суда в течение 30 (ранее - 10) дней со дня поступления искового заявления в суд.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Санкции Украины против агрессора

В декабре 2022 года Верховная Рада рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить персональные санкции к ряду спортсменов из России, Беларуси и других государств.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Также был введен в действие новый пакет санкций СНБО против священнослужителей УПЦ МП.

15 января 2023 года Зеленский ввел санкции против 198 граждан России, Украины и Беларуси. СНБО одобрил эти санкции после внесения предложений Службой безопасности Украины.

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