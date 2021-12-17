Стипендии назначаются согласно приказам руководителей центральных органов исполнительной власти в пределах квот.

Верховная Рада Украины приняла постановление О внесении изменений в свое постановление "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно изменения размера именных стипендий парламента и уточнения отдельных сроков (№6413).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 318 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предполагается учредить для соискателей профессионального и высшего образования, которые показали особые успехи в учебе, исследовательской и научной работе, 500 именных академических стипендий Верховной Рады Украины, в частности: 175 стипендий - соискателям профессионального образования; 325 стипендий - соискателям высшего образования.

Устанавливаются следующие размеры стипендий:

для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательные степени "младший бакалавр" и "бакалавр", - 3 тыс. 320 гривень в месяц (ранее в соответствующей категории - 2 тыс. 130 грн);

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательные степени "младший бакалавр", "бакалавр" или "магистр", - 4 тыс. 400 гривень в месяц (ранее - 2 тыс. 720 грн).

Читайте такжеДеньги за "пакет малыша" теперь можно получить в "еМалятко"Кроме того, устанавливается, что стипендии назначаются в соответствии с приказами руководителей центральных органов исполнительной власти, в пределах квот, установленных Министерством образования и науки Украины для учреждений профессионального предвысшего и высшего образований, ежегодно с 1 сентября на один учебный год по результатам летнего семестрового контроля предыдущего учебного года и выплачиваются за счет средств, предусмотренных в общем фонде государственного бюджета для выплаты академических стипендий.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и применяется с 1 января 2022 года.

Как сообщал УНИАН, студентам из оккупированного РФ Крыма могут повысить стипендии. Размер выплат может увеличиться до 6,5 тысячи гривень.

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Автор: Таня Поляковская