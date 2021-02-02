За это проголосовали только 217 народных депутатов при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Верховная Рада Украины направила в комитет для подготовки к повторному первому чтению проект закона об увеличении ставок государственной пошлины, которым ставки за нотариальные услуги – удостоверение завещаний, доверенностей и так далее – увеличиваются в сотни раз.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Читайте такжеПодорожание электроотопления. Как власть собирается выходить из скандальной ситуации

Перед этим депутаты не поддержали предложение о принятии этого законопроекта в первом чтении. За это проголосовали только 217 народных депутатов при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Согласно пояснительной записке, законопроектом «О внесении изменений в статью 3 Декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине" относительно приведения в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия» (№3236-1) предлагается увеличение некоторых размеров государственной пошлины, в частности относительно удостоверения завещаний, удостоверения доверенностей, свидетельствования верности копий документов и выписок, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах, за выдачу дубликата документов, взимаемых при осуществлении нотариальных действий, государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов народных депутатов.

В частности, согласно законопроекту, за удостоверение завещаний ставка станет больше в 300 раз - с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ)

Кроме того, за передачу заявлений граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций другим гражданам, государственным учреждениям, предприятиям и организациям госпошлина увеличится в 17 раз - с 0,03 до 0,5 НМДГ, а за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов - в 167 раз (с 0,03 до 5 НМДГ).

Законопроект №3236-1

Законопроект №3236-1 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 апреля 2020 года по инициативе главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий