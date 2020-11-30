По словам спикера парламента, это будет единый проект, созданный на базе президентского законопроекта и законопроекта, подготовленного рабочей группой Верховной Рады.

На текущей неделе предполагается принятие законопроекта, который касается е-декларирования чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента.

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Он напомнил, что рабочая группа Верховной Рады наработала свой законопроект и параллельно был наработан и внесен в парламент президентский законопроект по этому вопросу.

«А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены как в одном законопроекте - президентском, так и в законопроекте, который был наработан рабочей группой в парламенте за последние две недели», - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что, если быстро будут достигнуты договоренности, консенсус, то «уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем ковидной, мы сможем этот вопрос рассмотреть в стенах Верховной Рады Украины и быстро выйти на результат».

Председатель ВР выразил надежду, что все фракции и группы парламента в этом заинтересованы.

Хронология событий

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененніе Конституционным судом. Авторами проекта закона "О восстановлении действия отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены ряда фракций, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков сообщил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций чиновниками (№4434).

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Автор: Надя Пришляк