Рада поддержала в первом чтении законопроект о защите трудовых мигрантов

Планируется, что средства за трудоустройство украинцев за рубежом должен платить только работодатель, а за сбор средств посредниками за трудоустройство предусматриваются штрафы.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за рубежом» (регистрационный номер 2365).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 народных депутатов.

Председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на заседании парламента отметила, что общий объем миграции рабочей силы из Украины составляет 4 млн человек, при этом 2,6-2,7 млн человек находятся за рубежом одновременно.

По ее словам, эти цифры больше, потому что многие люди находятся за границей на временных или сезонных работах только часть года. Она отметила, что Украина входит в десятку стран происхождения международных мигрантов в мире. Третьякова подчеркнула, что данным законопроектом предусмотрено, что средства за трудоустройство украинцев за рубежом платит только работодатель, а следовательно, это обезопасит от мошеннических схем посредников.

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Законопроектом предлагается отменить такой вид лицензирования, как предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Им предлагается установить, что деятельность субъектов хозяйствования по посредничеству в трудоустройстве будет осуществляться по декларативному принципу на основании внешнеэкономического договора (контракта) о предоставлении посреднических услуг в сфере трудоустройства заключенного с иностранным субъектом хозяйствования, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Данным законопроектом предусмотрено запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, а также установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве. Предлагается на компании-нарушители налагать штраф (от 17 тыс. до 50 тыс. грн).

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Польша могут заключить соглашение относительно сезонных работников, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов в Польше.

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