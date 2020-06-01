Украина и Польша хотят упростить таможенное законодательство для сезонных работников

Аэропорт "Киев" сообщил о возобновлении рейсов в ЕС уже с 16 июня. Среди них есть рейсы и в Польше.

Украина и Польша могут заключить соглашение о сезонных работниках, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов в Польше".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на прес-службу МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцьким.

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"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как сообщалось ранее, сегодня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки. Пока что летать можно только в 8 городов.

Аэропорт "Киев" сообщил о возобновлении рейсов в ЕС уже с 16 июня. Среди них есть рейсы и в Польшу.

Как сообщал ранее УНИАН, Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Поэтому фермеры из Финляндии этого года рассчитывают привлечь на сезонные работы 15 тысяч украинцев.

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