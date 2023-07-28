ПУМБ присоединился к сбору студентов Киевской школы экономики при поддержке KSE Foundation и UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND в $1 000 000 на вертолеты-медэваки для ГУР. Банк перечислил 11 миллионов гривень для спасения тяжелораненых с поля боя.

Мы с первых дней войны инвестируем в помощь украинским воинам на передовой, чтобы сделать их работу более эффективной и безопасной. Для этого банк направил более 94 миллионов гривен на снаряжение и оборудование для защитников. Но мы должны помогать не только в горячих точках, но и инвестировать в спасение. И не только в операционные (проект "Прифронотовая операционная"), медицинские приборы, средства такмеда и доставку крови (проект "Ми однієї крові"), но и в эвакуацию: линия фронта – не только опасное место, но и труднодоступное. Для раненых бойцов каждая минута может быть критической.

Студенты Киевской школы экономики при поддержке KSE Foundation и UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND начали амбициозный сбор в $1 000 000, чтобы спасать тяжелораненых – по запросу ГУР МО Украины студенты приобретут вертолеты-медэваки.

Мария Олейник и Роман Радийовский, студенты 2-го и 1-го курса факультета бизнес-экономика KSE, поделились идеей сбора Donate to Evacuate: "Потребностей на фронте много: снаряжение, пикапы, дроны. Каждая – критическая. Почему мы открыли еще один сбор? Потому что знали, что сможем все организовать правильно. Что нас поддержат. Речь шла о жизнях, которые можно сохранить".

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"Первый час после ранения – "золотой час". В течение него должно начаться оказание квалифицированной медицинской помощи. Он решает судьбу 90% жизней", – подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Команда ПУМБ с 2018 года поддерживает Киевскую школу экономики. Мы гордимся, что студенты этого университета, для которых мы инвестировали в образовательные стипендии и развитие инновационного образования, сегодня инициируют такие масштабные проекты для ГУР. Поэтому присоединились к сбору одними из первых – сделали взнос в 11 миллионов гривень. Речь не только о важной эвакуационной технике, но и поддержке проактивной молодежи, которая делает все возможное для спасения наших защитников", – подчеркнул Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Вертолет медицинской эвакуации (MEDEVAC) – это самый быстрый на поле боя транспорт для спасения жизни. Прибывает ориентировочно через 15 мин после запроса, оборудован всем необходимым для эвакуации раненых, а медицинские приборы на борту позволяют начать оказание помощи уже в воздухе.

Каждый может поддержать сбор и присоединиться к проекту Donate To Evacuate по ссылке. Имя каждого, кто сделает донат на сумму от $100, будет превращено в камуфляж и нанесено на вертолет.