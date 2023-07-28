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Мы с первых дней войны инвестируем в помощь украинским воинам на передовой, чтобы сделать их работу более эффективной и безопасной. Для этого банк направил более 94 миллионов гривен на снаряжение и оборудование для защитников. Но мы должны помогать не только в горячих точках, но и инвестировать в спасение. И не только в операционные (проект "Прифронотовая операционная"), медицинские приборы, средства такмеда и доставку крови (проект "Ми однієї крові"), но и в эвакуацию: линия фронта – не только опасное место, но и труднодоступное. Для раненых бойцов каждая минута может быть критической.

Студенты Киевской школы экономики при поддержке KSE Foundation и UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND начали амбициозный сбор в $1 000 000, чтобы спасать тяжелораненых – по запросу ГУР МО Украины студенты приобретут вертолеты-медэваки.

Мария Олейник и Роман Радийовский, студенты 2-го и 1-го курса факультета бизнес-экономика KSE, поделились идеей сбора Donate to Evacuate: "Потребностей на фронте много: снаряжение, пикапы, дроны. Каждая – критическая. Почему мы открыли еще один сбор? Потому что знали, что сможем все организовать правильно. Что нас поддержат. Речь шла о жизнях, которые можно сохранить".

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"Первый час после ранения – "золотой час". В течение него должно начаться оказание квалифицированной медицинской помощи. Он решает судьбу 90% жизней", подчеркнул представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. 

"Команда ПУМБ с 2018 года поддерживает Киевскую школу экономики. Мы гордимся, что студенты этого университета, для которых мы инвестировали в образовательные стипендии и развитие инновационного образования, сегодня инициируют такие масштабные проекты для ГУР. Поэтому присоединились к сбору одними из первых – сделали взнос в 11 миллионов гривень. Речь не только о важной эвакуационной технике, но и поддержке проактивной молодежи, которая делает все возможное для спасения наших защитников",  подчеркнул Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Вертолет медицинской эвакуации (MEDEVAC)  это самый быстрый на поле боя транспорт для спасения жизни. Прибывает ориентировочно через 15 мин после запроса, оборудован всем необходимым для эвакуации раненых, а медицинские приборы на борту позволяют начать оказание помощи уже в воздухе.

Каждый может поддержать сбор и присоединиться к проекту Donate To Evacuate по ссылке. Имя каждого, кто сделает донат на сумму от $100, будет превращено в камуфляж и нанесено на вертолет.