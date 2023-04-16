Послы G7 в Берне, а также посол ЕС направили соответствующее письмо швейцарскому правительству.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, страны "Большой семерки" упрекнули Швейцарию в том, что она недостаточно борется с уклоняющимися от санкций российскими олигархами.

Как сообщает Financial Times, послы G7 в Берне, а также посол ЕС направили соответствующее письмо швейцарскому правительству.

В документе послы отметили, что руководству Швейцарии следует провести дополнительную работу для обеспечения соблюдения санкций.

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В письме говорится, что российские олигархи использовали швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие "лазейки", чтобы спрятать миллиарды франков в офшорах.

Послы G7 указали на действующий в стране закон о защите граждан с двойным гражданством, законных резидентов, лиц, имеющих юридические связи со швейцарскими организациями, и лиц, имеющих косвенное бенефициарное владение. Такие лазейки подвергают Швейцарию репутационным рискам, отметили в G7.

Война в Украине и позиция Швейцарии

Швейцария поддержала санкции против России, но вводила их позже Евросоюза. Всего, как следует из оценок государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), в стране заморозили 7,5 млрд швейцарских франков, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.

В марте посол США в Швейцарии Скотт Миллер призвал дополнительно заморозить 50–100 млрд швейцарских франков, принадлежащих гражданам России. Однако глава SECO Элен Будлигер-Артиеда заявила о риске нарушить право собственности.

По состоянию на 24 марта 2022 года Швейцария заморозила российские активы более, чем на 6 миллиардов долларов.

29 марта 2023 года Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против России. В пакете предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ.

22 марта 2023 года власти Швейцарии заморозили рассмотрение вопроса реэкспорта оружия до следующего года.

10 апреля 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Швейцария удвоила экспорт лекарств в Россию. Швейцария заявил, что лекарства считаются гуманитарным товаром и не подпадают под санкции.

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