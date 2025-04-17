Мировое проседание доллара из-за таможенных планов США и состояние неопределенности повлияли на курс евро.

На следующей неделе общая картина валютного рынка не претерпит существенных изменений: рынок останется в состоянии прогнозируемости и курсовой изменчивой стабильности

Об этом рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"В течение следующей недели валютный рынок инерционно "будет жить" Пасхой. С одной стороны мы не исключаем, что на наличном рынке предложение будет больше на 10-15%, ведь обычно накануне праздников граждане активно избавляются от долларов для приобретения всего необходимого, для праздничных приготовлений", - сказал эксперт.

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С другой стороны, по его словам, принятые монетарные меры должны несколько укрепить гривню и стратегически повлиять на уровень цен. Зато на прошлой неделе сработал сезонный фактор именно из-за праздника, ведь цены на продукты более заметно колебались, особенно на мясо, молочную продукцию, яйца и свежие овощи. Однако постепенно цены приобретут более-менее привычные показатели.

Что касается ситуации с евро, курс европейской валюты следует рассматривать в паре с долларом, объясняет Лесовой. Он отметил, что мировое проседание доллара из-за таможенных планов США и состояние неопределенности уже повлияли на курс евро, а затем соответствующие изменения сказались и на украинском рынке.

"И прогнозировать, что произойдет с курсом евро, становится крайне трудно, ведь курсовые изменения очень чувствительны к любым решениям мировых лидеров. Однако мы не ожидаем, что евро уйдет в отрыв, а доллар уж слишком скатится вниз или наоборот. Эти две валюты, несмотря на "таможенное" влияние, остаются крепкими и довольно устойчивыми", - говорит банкир

Основные показатели валютного рынка с 21 по 27 апреля, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,1-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 40,8-41,3 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, несмотря на таможенные колебания курсов доллара и евро в мире, на украинском рынке сохранится относительное спокойствие. Ведь у нас действует режим "управляемой гибкости", вобравший в себя и систему регуляции, и принципы свободного рынка, что очень важно в сверхсложное для страны время", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 17 апреля вырос на 15 копеек и составляет 41,45 гривны за доллар. Курс евро подорожал на 10 копеек - до 47,20 гривны за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,94 гривны. Курс наличного евро в обменниках составляет 46,95 грн/евро, а курс продажи - 46,70 грн/евро.

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