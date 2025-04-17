Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 17 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек - до 47,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 46,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 апреля, подорожал на 22 копейки - до 47,39 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,94 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 46,95 грн/евро, а курс продажи - 46,70 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 17 апреля, составляет 84 411 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 500 540 грн.

Нацбанк установил 17 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,82 грн за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку.

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