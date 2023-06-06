Сейчас невозможно снять средства с банкоматов.

В "ПриватБанка" произошел масштабный сбой. Из-за этого не было возможности снять средства с банкомата и рассчитаться картой, сообщили в пресс-службе банка.

"Нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы. Все привлеченные IT-специалисты работают над самым быстрым восстановлением стабильной работы", - говорится в сообщении.

Чуть позже в банке дополнили, что проблема уже локализована.

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"Все сервисы "Приватбанка" работают в нормальном режиме", - сообщили в банке

ПриватБанк - последние новости

На прошлой неделе украинский "ПриватБанк" остановил прием наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания. Отмечается, что для получения таких услуг теперь необходимо обращаться в кассы отделений банка. Причину остановки приема валюты в пресс-службе не объяснили. До этого "ПриватБанк" был единственным украинским банком, принимающим иностранную валюту через терминалы.

В апреле произошел сбой в работе системы "ПриватБанка", повлекший проблемы при осуществлении платежей.

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