Американскую валюту в "Приватбанке" можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 22 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек - до 40,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 39,85 грн / евро.

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Курс валют в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние недели наличный курс гривны удивляет укреплением по отношению к доллару США и практически приближается к официальному курсу Национального банка в 36,6 грн/долл.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине и благодаря поддержке со стороны западных партнеров, состояние валютного рынка стабильное и нет серьезных курсовых колебаний, которые бы заставляли людей спешить в обменники.

Глава департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе наличный валютный рынок будет находиться в состоянии "относительного покоя".

А аналитик "Райффайзен Банка" Александр Печерицын прогнозирует, что курс доллара во второй половине этого года может остаться на отметке 36,56 грн/долл.

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